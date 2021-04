Uma série de obras e serviços em escolas e unidades de educação infantil começou nesta semana em Mossoró. Reformas e manutenções nos equipamentos da rede municipal irão melhorar as condições de infraestrutura para a comunidade escolar possibilitando qualidade no ensino ofertado.

O mutirão começou pela Escola Municipal Professor Antônio Fagundes, localizada no bairro Aeroporto. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a proposta é que outras escolas e creches também recebam os serviços.

“Até junho entre obras e manutenções pelo menos 20 escolas serão beneficiadas. Mas o planejamento é para fazermos manutenções em todas as escolas”, explicou Hubeônia Alencar, secretária municipal de Educação.

Na manhã desta quinta-feira (15) os trabalhos prosseguiram chegando a Escola Municipal José Benjamim, no bairro Planalto 13 de Maio.

“Aqui é uma escola que recebe um importante investimento para reforma ampla, inclusive, que inclui a quadra esportiva. Trata-se de um investimento de 670 mil reais e mais 1,8 milhão para manutenção das escolas do município de Mossoró”, destacou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.

No início do ano, a Prefeitura de Mossoró mapeou as escolas e unidades de educação infantil que necessitavam de obras.

“A secretaria de Educação mapeou o plano de necessidades das escolas do município e nos apresentou. Rapidamente a nossa equipe correu com a documentação para permitir esse tipo de ação”, frisou Brenno Queiroga, secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos.

“Estamos trabalhando para melhorar as condições de acessibilidade, iluminação, cobertura, banheiros. Uma reforma ampla que também contempla combate a incêndios e catástrofes. Trata-se de uma reforma geral da escola, deixando ela bonita e agradável para que quando o aluno vier encontre um ambiente agradável para estudar”, evidenciou Brenno Queiroga.

Atualmente, são 8 escolas que estão passando pelo mutirão. “Estamos trabalhando com cartas de manutenção, onde nós vamos priorizar serviços essenciais para o retorno presencial das aulas, como serviços hidráulicos, elétricos e de retelhamento. Nestas cartas de manutenção estaremos atendendo o maior número possível de escolas e UEI’s,” pontuou a secretária municipal de Educação.

“Encontramos escolas sem condições de acessibilidade, banheiros precários, com problemas de infiltrações, por exemplo. A ação mostra e comprova o interesse dessa gestão em investir em educação básica que é a base para formar cidadãos”, concluiu o prefeito de Mossoró.