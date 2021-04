Caixa antecipa em 15 dias calendário de saque do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal vai antecipar o calendário de saques do auxílio emergencial em pelo menos duas semanas. A informação foi dada pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro, transmitida pelas redes sociais na noite desta quinta-feira (15).

“Nós antecipamos em cerca de 15 dias porque nós percebemos que conseguimos realizar o pagamento com segurança, seja do ponto de vista operacional como do ponto de vista de minimização de filas”, disse Pedro Guimarães.

Ao comentar sobre o pagamento do auxílio, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu que o valor da nova rodada do benefício, com média de R$ 250 por família, é pequeno, mas afirmou que é o que o governo pode fazer no momento.

O presidente também voltou a criticar os governadores pela adoção de medidas de restrição de circulação para conter o avanço da pandemia e pediu que as pessoas cobrem deles uma complementação do auxílio.

Os saques da nova rodada do auxílio emergencial agora poderão ser realizados de 30 de abril a 17 de maio, o que varia de acordo com a data de nascimento do beneficiário. O calendário anterior estabelecia as datas de 4 de maio a 4 de junho.

Veja o novo calendário

• nascidos em janeiro – 30 de abril (antes era em 4 de maio)

• nascidos em fevereiro – 3 de maio (antes era em 6 de maio)

• nascidos em março – 4 de maio (antes era em 10 de maio)

• nascidos em abril – 5 de maio (antes era em 12 de maio)

• nascidos em maio – 6 de maio (antes era em 14 de maio)

• nascidos em junho – 7 de maio (antes era em 18 de maio)

• nascidos em julho – 10 de maio (antes era em 20 de maio)

• nascidos em agosto – 11 de maio (antes era em 21 de maio)

• nascidos em setembro – 12 de maio (antes era em 25 de maio)

• nascidos em outubro – 13 de maio (antes era em 27 de maio)

• nascidos em novembro – 14 de maio (antes era em 1º de junho)

• nascidos em dezembro – 17 de maio (antes era em 4 de junho)

O governo vai pagar 4 parcelas a 45,6 milhões de pessoas. O valor depende da composição familiar.



• R$ 150 – para quem mora sozinho;

• R$ 250 – para famílias com mais de um integrante;

• R$ 375 – para mulheres chefe de família

SAQUE

Para realizar o saque em dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo CAIXA Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”.

Depois, o beneficiário deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, que tem validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CAIXA Aqui.

Os saques em dinheiro podem ser feitos nas Lotéricas, Correspondentes CAIXA AQUI ou nas agências.

Com informações da Agência Brasil.