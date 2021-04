EMBRACO informa investimento de R$ 120 milhões em Mossoró. Diretor da construtora paraibana, Cândido Lucena, e o corretor Renato Figueiredo, comunicaram a construção do Condomínio das Américas ao prefeito Allyson Bezerra, nesta quinta-feira, em audiência realizada no Palácio da Resistência; Serão gerados 200 empregos diretos e mail de mil indiretos na estruturação do projeto.

A Construtora EMBRACO, da Paraíba, anuncia investimento de R$ 120 milhões na construção do Condomínio das Américas, em Mossoró-RN.

O projeto arquitetônico, que será semelhante ao Alphaville em tamanho e formato, foi apresentado ao prefeito Allyson Bezerra nesta quinta-feira, dia 15.

A reunião aconteceu no Palácio da Resistência com a presença do diretor da EMBRACO, Cândido Lucena, e o diretor da Renato Imóveis, Renato Figueiredo.

O empreendimento imobiliário será erguido no lado sul do Partage Shopping, na região oeste de Mossoró, que está em franco crescimento imobiliário.

Renato Figueiredo diz que é um condomínio vai receber um investimento só na estrutura de R$ 120 milhões, gerando 200 empregos diretos e mais de mil indiretos.

Quando concluído, o Condomínio das Américas serão erguidas 500 casas, em lotes de 375 metros quadrados, a um custo médio estimado de R$ 700 mil.

Cândido Lucena falou ao prefeito Allyson Bezerra que a EMBRACO já atua em Mossoró há 14 anos e que emprega mão de obra 100% de Mossoró.

“Temos orgulho de estar aqui em Mossoró, construir e contribuir com a cidade e gerando empregos 100% com mão de obra local”, diz Cândido Lucena.

“Teremos na cidade um lugar exclusivo para se viver, com uma estrutura espetacular, ótima localização com tudo que o futuro morador precisa tanto dentro quanto fora do condomínio, pois estará ao lado do Partage Shopping e próximo aos supermercados, universidades e a poucos minutos do centro.”, acrescenta Renato Figueiredo.

Segundo Renato Figueiredo e Cândido Lucena, em breve será feito o lançamento público do novo condomínio de luxo horizontal de Mossoró.