Equipamento vai analisar a velocidade dos veículos na João da Escóssia

De acordo com a Gerência de Tráfego, o equipamento instalado nesta sexta-feira (16) faz parte do estudo que está sendo realizado pela Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito para melhorar o trânsito de veículos em uma das principais avenidas da cidade e diminuir o número de acidentes que constantemente acontecem no local.