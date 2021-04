Cursos da Saúde foram os mais concorridos da Uern no SiSU 2021

Os cursos da área da Saúde foram os mais concorridos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) no Sistema de Seleção Unificada (SiSU 2021). Ao todo, a Uern recebeu 20.565 inscrições.

Os cursos mais concorridos foram: Medicina (Campus Central, com 3.123 candidatos inscritos para 60 vagas), Enfermagem (Campus Central, com 877 candidatos inscritos para 40 vagas), Odontologia (Campus de Caicó, com 414 candidatos inscritos para 20 vagas), Enfermagem (Campus de Pau dos Ferros, com 477 candidatos inscritos para 26 vagas) e Enfermagem (Campus de Caicó, com 571 candidatos inscritos para 36 vagas). Já os cursos mais procurados em número de inscritos foram: Medicina, Educação Física, Enfermagem, Direito (Campus Central) e Enfermagem (Campus de Caicó).

Os resultados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta sexta-feira, 16 de abril. Os candidatos já podem consultar se estão entre os aprovados e verificar a classificação na plataforma do SiSU (http://sisu.mec.gov.br). Também foi aberto o prazo para inscrição em lista de espera, que iniciou hoje (16) e vai até 23 de abril, no site do SiSU.

O edital com a convocação dos aprovados na chamada regular da Uern será publicado na próxima segunda-feira, 19 de abril. Esse edital trará a relação de documentos necessários para o Cadastro Institucional que ocorrerá de forma on-line no período de 26 de abril a 02 de maio.

A publicação dos editais de convocação para os procedimentos de Junta Multiprofissional e da Banca de Heteroidentificação dos aprovados, respectivamente, nas categorias Pessoas com Deficiência (PcD) e Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) está prevista para o dia 7 de maio.

A Uern ofereceu 2.509 vagas no SiSU 2021, foram aprovados 2.450 candidatos, o que resulta em uma ocupação de cerca de 98% na chamada regular. Uma das novidades foi a suspensão do ponto de corte, medida tomada para não prejudicar os estudantes que enfrentaram dificuldades devido à pandemia de Covid-19.

“Esses números demonstram a confiança desses candidatos na Uern, instituição que possui todos os seus cursos reconhecidos e bem avaliados pelo Conselho Estadual de Educação e pela sociedade potiguar”, avaliou o pró-reitor de Ensino de Graduação, Wendson Dantas.

Em razão da Pandemia do Covid-19, os procedimentos do Processo Seletivo de Vagas Iniciais (PSVI) serão feitos de forma remota, com a entrega de documentação por e-mail. “É preciso ficar atento ao edital e cumprir as normas estabelecidas para o processo sob pena de não efetivação do cadastro e perda da vaga”, alertou Wendson Dantas.

Os candidatos podem consultar os documentos no edital de abertura do PSVI 2021: Edital 008/2021-PROEG – PSVI 2021. Mais informações no site: uern.br/sisu.

Cronograma SiSU 2021

19 de abril – Publicação do Edital com convocação da Chamada Regular



26 de abril a 02 de maio – Solicitação de Cadastro Institucional (on-line)

Previsão de editais de convocação para os procedimentos de Junta Multiprofissional e Heteroidentificação:

Pessoas com Deficiência (PcD) – 07 de maio

Pretos, Pardos e Indígenas (PPI)- 07 de maio





Inscrição em lista de espera no site do SiSU:



16 a 23 de abril