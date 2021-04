Noivos enfrentam a covid19 na UTI do Tarcísio Maia, em Mossoró. Primeiro foi Mikelangela que foi internada no HRTM com dificuldades para respirar há 14 dias e na noite deste domingo, dia 17, foi a vez do noivo dela, Camargo Luan, também ser internados na mesma UTI. Os dois pediram para ficarem pertos durante o tratamento contra a covid19. O sonho dela é se casar após a internação.

Noivos do município de Governador Dix Sept Rosado lutam para superar a covid19 internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró-RN.

Mikeangela Emanuele Oliveira e Camargo Luan Carlos ocupam os leitos 6 e 8 UTI covid19 do HRTM, que tem outros 18 leitos, todos ocupados com pacientes de Mossoró e região.

Mikeangela foi a primeira a ser transferida pela Central de Regulação de Leitos do SUS para a UTI do HRTM. Isto ocorreu há 14 dias. Neste final de semana, foi a vez de Camargo, seu noivo.

"No início da noite nossa equipe foi pega de surpresa com a regulação de um pct. @camargoluancarlos companheiro de Mikelangela. Solicitamos a presença da psicóloga para comunicar, junto com a equipe, a ela que ele estava com covid19 e que seria admitido na mesma UTI. Ela chorou bastante, disse que desde ontem estava pressentindo, externou o medo de perde-lo, pois, fazia dois dias que sua mãe tivera alta de uma UTI após passar mais de uma semana internada e há menos de 1 mês havia perdido o seu pai para a covid, sem tempo para o luto", narrou André Carlos, que logo em seguida organizou o reencontro do casal de noivos.

Segue: "E então, após admissão, vencendo esse impulso incontrolável da ansiedade com a imaginação e o medo do depois, ela se dispos a devanear, a explorar as infinitas possibilidades de seu futuro. Saindo da zona da insegurança, das angústias e das dúvidas para caminhar entre nuvens, viajar pelos seus desejos mais certos. O encontro aconteceu poucas horas depois da admissão de Camargo. Seguem estáveis, se sentem revigorados após o encontro. Nossa equipe reforça o empenho em transformar em realidade o desejo de se casar de Mikelangela", acresenta.

Os dois estão com baixa oxigenação no sangue e usam máscaras de oxigênio para irrigar o pulmão. Tomam a medicação prevista no protocolo para pacientes com covid19..

O fato dos dois terem sido internados na mesma UTI foi uma grande coincidência. Devido à falta de vagas, poderia ter sido direcionado para qualquer hospital da região Oeste.

Quis o destino que os dois fossem regulados para a mesma UTI. Neste final de semana, os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas promoveram a aproximação dos dois.

Como estão usando máscara de oxigênio, a comunicação entre os dois é por gestos e olhares. Ela pediu para ficar sentada numa cadeira ao lado da cama em que o marido está.

Micheangela perdeu o pai José Antônio há poucos dias para a covid19 e sua mãe também esteve internada e saiu semana passada.