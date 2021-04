Mossoró aplicou 1.800 doses de vacinas contra a Covid-19 no final de semana

A campanha Mossoró Vacina, realizada neste final de semana, nos dias 17 e 18, atendeu idosos de 60 anos ou mais em dez Unidades Básicas de Saúde. Trata-se de um avanço importante da vacinação contra a Covid-19, tendo em vista que foram aplicadas 1.800 doses.

No sábado, foram aplicadas 1.292 doses e 508 no domingo. "A edição da campanha foi executada com muita organização, com os voluntários, servidores e parceiros atuando de forma exitosa. As vacinas chegaram em Mossoró na sexta-feira e no sábado já estávamos com nossa logística em prática ampliando a vacinação para a faixa etária dos 60 anos", disse Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

Segundo dados do RN Mais Vacina até esta segunda-feira (19), em Mossoró já estão vacinadas 43.932 pessoas. Foram aplicadas no município 50.636 doses até às 09h30 de hoje.