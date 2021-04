Butantan entrega 700 mil doses da Coronavac; IFA para mais 5 milhões chegam ao país

O Instituto Butantan entregou, na manhã desta segunda-feira (19), mais 700 mil doses da vacina do CoronaVac, contra o coronavírus, para uso em todo o país. Ao todo, já foram entregues 41,4 milhões ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Também na manhã de hoje, o Instituto recebeu mais 3 mil litros de insumos para produção da vacina. A carga desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Com esta nova remessa, será possível produzir mais 5 milhões de doses do imunizante.

O novo lote do IFA deveria ter chegado no dia 8 de abril. Com o atraso, o Butantan vai completar a entrega das 46 milhões de doses de Coronavac ao Ministério da Saúde até 10 de maio. A promessa inicial era que essas doses seriam entregues ao governo federal até o fim de abril.

O atraso ocorre porque o processo de envase e rotulagem, etapa final de produção da vacina, vai demorar 2 semanas.

Um segundo carregamento deverá chegar ainda em abril, com mais 3 mil litros, totalizando 10 milhões de doses em IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) no mês.

Entregas da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde:

17/1 – 6 milhões

22/1 – 900 mil

29/1 – 1,8 milhão

5/2 – 1,1 milhão

23/2 – 1,2 milhão

24/2 – 900 mil

25/2 – 453 mil

26/2 – 600 mil

28/2 – 600 mil

3/3 – 900 mil

8/3 – 1,7 milhão

10/3 – 1,2 milhão

15/3 – 3,3 milhões

17/3 – 2 milhões

19/3 – 2 milhões

22/3 – 1 milhão

24/3 – 2,2 milhões

29/3 – 5 milhões

31/3 – 3,4 milhões

05/4 – 1 milhão

07/4 – 1 milhão

12/4 – 1,5 milhão

14/4 – 1 milhão

19/4 – 700 mil