“Feriu meus sonhos”, diz jovem vítima de falso amigo no Alto do Rodrigues. Rutineia de Sousa, de 20 anos, sonhava em cursar medicina. Ela confiou em um “amigo” para fazer sua inscrição no Sisu, visto que não tinha um computador para se inscrever. Além de inscrever a jovem em cursos que ela não desejava, o falso amigo ainda fez uma montagem como se ela tivesse sido aprovada em medicina na UERN.

A jovem Rutineia de Sousa, do Alto do Rodrigues, no Vale do Açu, no RN, foi vítima no final de semana passado de uma “brincadeira” de extremo mal gosto, que a deixou destruída.

Rutineia, aos 20 anos, teve a vida marcada por dificuldades para superar as adversidades impostas a uma menina criada sem a atenção devida dos pais.

Ainda nova, foi morar com uma tia, que já faleceu. Passou a morar, então, com a madrinha. Atenciosa com os estudos, recebeu apoio dos amigos e professores.

Conseguiu concluir os estudos e passou a sonhar em cursar uma faculdade, mas não era qualquer uma. Queria medicina. Fez a prova do ENEM e conseguiu uma boa pontuação.

Como não tinha computador, apenas um celular com pouca resolução, aceitou a oferta de um “amigo” para inscrevê-la no SISU. Daí, num mesmo dia, foi ao ponto mais alto e despencou.

Este “amigo” resolveu pregar-lhe uma peça, sem medir consequências futuras. Falseou os dados inseridos no SISU em seu nome, inscrevendo-a em cursos que não eram do interesse dela.

Como se não bastasse, gerou um print falso, como se Rutineia de Sousa estivesse sido aprovada na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Com o print falso (acima), a jovem Rutineia começou a festejar e já planejar como iria assistir às aulas na faculdade, considerando que não tinha computador e menos ainda internet.

Por sugestão de outros amigos, já toda pintada do trote, gravou um vídeo pedindo ajuda dos internautas para comprar um computador e assistir às aulas remotas de medicina.

Era o sonho perto de ser realizado.

Em pouco tempo, várias pessoas, comovidas com a história, doaram recursos para a jovem comprar o computador. Até então, era só felicidade com os amigos em função do sonho realizado.

Entretanto, não demorou muito para ela mesma descobrir que tudo não passava de uma farsa, arquitetado pelo “amigo” que ela havia confiado a inscrição, em seu nome, no SISU.

Ficou arrasada. “Feriu meus sonhos”, diz.

Com apoio de outros dois amigos (João e Mateus), gravou vídeos e divulgou nas redes sociais explicando a situação, pedindo desculpas e se colocando para devolver as doações.

Rutineia e os amigos verdadeiros lamentaram o fato, pois o amigo falso “queimou” as duas chances de ingressar numa faculdade com a nota (redação 880) que conseguiu no ENEM.

A jovem confirmou ao MOSSORÓ HOJE, através do amigo Mateus (vídeo abaixo), que já está recebendo apoio jurídico de um advogado para saber que medida tomar com relação ao fato.

