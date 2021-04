Programa Semear beneficiou 4.500 agricultores em Mossoró. O programa incentiva o pequeno agricultor familiar através do fornecimento gratuito de óleo diesel para o corte de terra na zona rural do município de Mossoró. Cada um recebe 22 litros. O secretario Faviano Moreira, explica que as entregas de ordem para a aquisição do óleo diesel para a realização do corte de terra já foram feitas e as equipes realizam agora o acompanhamento das culturas.

O Programa Semear 2021 da Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Mossoró, já beneficiou 4.523 agricultores com o corte de terra. Ainda de acordo com a pasta, foram distribuídos 73.750 litros de óleo diesel para 109 comunidades rurais. Ao todo, 57 tratoristas trabalham no Projeto Semear neste ano.

”Cadastramos 4.500 agricultores cada um, segundo a lei Municipal, recebeu 22 litros de óleo, o suficiente para o corte de aproximadamente um hectare, o montante de óleo diesel distribuído foi algo em torno de 100 mil litros e isso foi suficiente para que pudesse ser executado o corte e o plantio das principais culturas que temos na nossa região que são milho, feijão e sorgo” disse.

De acordo com o Secretário Faviano, após esta fase de liberação do óleo Diesel, será realizado a produção dos relatórios para comprovação da execução do programa.

Ele destaca ainda que, a equipe técnica da secretaria realiza visitas as comunidades e polos para fazer orientação aos tratos culturais.

“Paralelo a liberação do óleo, nossa equipe realiza também vistas técnicas e todo acompanhamento necessário para que as culturas possam ter um bom desenvolvimento culminando com a colheita” afirma.

O SEMEAR está amparado na Lei nº 3.301, de 21 de agosto de 2015. Ele tem por finalidade atender grupos de agricultores familiares com caráter contínuo, executado no primeiro semestre de cada ano, observando o período chuvoso da região.

Tem direito ao programa o agricultor que tenha área menor que quatro módulos rurais; que utilize predominantemente mão-de-obra familiar; e renda familiar originada da atividade econômica vinculada ao próprio estabelecimento.