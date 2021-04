Por meio de nota, o governo do RN voltou a afirmar que a secretaria distribuiu todas as doses das vacinas contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde, aos municípios. No entanto, o município de Natal teria utilizado parte das vacinas destinadas exclusivamente à segunda dose (D2) para vacinar pessoas com a primeira dose (D1), fato este que ocasionou a suspensão na vacinação no município. Lembra, ainda, que não há registro de problema similar em outros municípios do estado.