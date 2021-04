Prefeitura inicia as obras na Praça Antônio Machado no Abolição IV

Os moradores do bairro Abolição IV ganharão nos próximos meses um equipamento novo voltado para o lazer e convivência familiar. Isso porque a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), iniciou as obras de construção e reforma na Praça Antônio da Graça Machado.

O projeto prevê revitalização de toda a praça que possui sete mil metros de área construída. “Estamos reformando toda a área, com revitalização da quadra, alambrado. Toda parte da iluminação será refeita, pois há uma queixa por parte dos usuários quanto a esse aspecto. Vamos construir uma academia da terceira idade. Todo o piso quebrado e inacessível será modificado, dando acessibilidade à praça. Trata-se de uma intervenção global, como estamos fazendo nas outras”, explicou Brenno Queiroga, secretário municipal de Infraestrutura.

A proposta da Prefeitura é tornar o espaço agradável para todos, desde crianças até idosos. “O bairro Abolição IV terá um importante equipamento de lazer, esporte, convivência. Será um importante equipamento, onde toda população terá oportunidade de fazer o seu lazer, caminhar cedo, aos finais de semana. O investimento é em torno de 500 mil reais, fazendo com que essa praça seja referência para este e outros bairros”, destacou o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra.

A reforma da Praça do Abolição IV era aguardada há décadas pela população local. “Desde o tempo que eu moro aqui essa reforma está prevista para ser feita e ninguém até então nunca ligou. Essa praça tem uma grande importância, pois muitas pessoas caminham aqui, praticam esportes, as crianças brincam. Eu acho muito bom para a população que esperava há muito tempo por esse acontecimento que agora está virando realidade”, disse a dona de casa Tássia Maria.

“Pra mim como mãe é um prazer ver nossos filhos felizes porque vão ter um lugar melhor para brincar, caminhar. Pra nós moradores é um prazer ver a reforma, pois recebemos muitas promessas e finalmente a obra está sendo feita”, contou Nataly Laurindo, dona de casa.

Inácio Rufino da Silva mora próximo à praça há 35 anos e comemora o início dos serviços no equipamento. “É muito importante para todos. Para mim que estou numa idade avançada, mas também para os meus netos brincarem no local, ter um lazer. É um espaço que vai servir para muita gente, principalmente a quadra de esportes para os jovens”, frisou o aposentado.

A intenção do Município é que a revitalização da praça também impulsione a economia local. “Nós vamos fazer com que essa praça movimente a economia local. Toda a população que tem o seu comércio na avenida principal terá a partir da reforma o aumento nas suas vendas, uma vez que a população se sentirá mais a vontade e atraída com a nova praça”, elencou o prefeito de Mossoró.