Ação conjunta regulariza abastecimento de água na Zona Rural de Mossoró

Uma ação conjunta envolvendo a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) e a população do Assentamento Solidão, polo do Jucuri, regularizou o abastecimento de água na localidade. O trabalho iniciou na manhã desta terça-feira, 20, e foi finalizado no início da noite também da terça.

A adutora que vai interligar os ramais das duas comunidades rurais tem extensão de ao menos 200 metros e vai beneficiar mais de 20 assentados que moram no Solidão e vinham a meses enfrentando o problema de falta de água.

“Nós estamos fazendo aqui uma adutora entre o poço do Jucuri e o Assentamento Solidão. A comunidade passa por um problema de abastecimento de água. Nós encontramos uma alternativa que foi fazer essa pequena adutora para abastecer mais de 100 pessoas que moram na localidade”, disse o secretário de Agricultura do município, Faviano Moreira.

O titular da pasta ressaltou que a adutora vai resolver de forma definitiva o problema do abastecimento e com uma situação a mais sem custo para a comunidade. Os moradores pagavam a energia do poço.

“Agora com a água sendo abastecida pelo poço do Jucuri a comunidade não terá mais esse custo de manutenção de água nem tão pouco ter carros pipas que durante o período que a comunidade ficou com o problema era abastecida com carros pipa da Prefeitura”, comemora Faviano com a resolução do problema.

O agricultor Evilásio Julião disse que a vazão do poço caiu no ano passado e que a energia do equipamento foi cortada por conta do alto consumo o que impossibilitou a comunidade arcar com os custos.

“No ano passado o poço caiu de vazão. O consumo de energia cresceu muito e foi cortada. Agora vamos ligar aqui os ramais do Jucuri com o Solidão para resolver o problema do abastecimento aqui”, disse o morador do assentamento.

