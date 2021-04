Renais crônicos serão vacinados a partir desta quinta na quadra do Sesi, em Mossoró

Os renais crônicos serão o primeiro grupo com comorbidades a receberem a vacina contra a covid19, em Mossoró-RN. O ginásio do SESI foi especialmente preparado para 10 vacinadores receber os pacientes das 08h00 às 16H00. Nos outros postos, a secretária Morgana Dantas informa que continuam vacinando quem tem 60 anos e aplicando a segunda dose em quem já está no tempo de tomar.

A partir de quinta-feira (22), a Prefeitura de Mossoró inicia a vacinação contra a Covid-19 do primeiro grupo das comorbidades por meio da campanha Mossoró Vacina. Os renais crônicos que fazem tratamento de hemodiálise começarão a ser imunizados mediante uma lista nominal encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde ao novo ponto de vacinação criado em Mossoró. Ele terá dez vacinadores atendendo no ginásio do SESI das 08h00 às 16H00.

A iniciativa foi viabilizada graças à parceria da Prefeitura de Mossoró com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), Sistema S (SESI e SENAI) e ainda o IEL no suporte de estágios.

De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Morgana Dantas, a Ação pela Vida conta com uma grande logística que inclui além do poder público, os parceiros e voluntários.

“Nós continuamos vacinando os idosos da faixa etária dos 60 anos e todos aqueles que precisam tomar a segunda dose da vacina. Agora entramos nas comorbidades fazendo Mossoró avançar como poucas cidades do Nordeste nesta vacinação”, disse Morgana Dantas.

O prefeito Allyson Bezerra comemora o avanço da vacinação no município e enaltece a organização, já que Mossoró atende a última faixa etária que restava dos idosos (60 anos), já vacinou a maior parte dos profissionais de saúde e inicia a imunização dos grupos das comorbidades.

“É um fato de grande importância avançarmos na vacinação que realmente irá garantir a contenção da Covid-19, Quanto mais pessoas vacinadas nós tivermos, menos pacientes teremos nos leitos de UTI. Trabalhamos muito e vamos continuar este trabalho de enfrentamento à pandemia”, disse o prefeito.