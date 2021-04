Acúmulo de Lixo nas galerias é motivo de preocupação da Defesa Civil

A Defesa Civil está intensificando o monitoramento de locais mais vulneráveis a alagamentos em Mossoró. Ao todo 88 pontos são acompanhados diariamente pela equipe visando minimizar os impactos causados pelas chuvas.

Segundo Alcivan Gama, coordenador da Defesa Civil em Mossoró, o trabalho preventivo realizado pela prefeitura através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, fez com que os pontos de alagamento diminuíssem e a maioria deles até desaparecessem.

“A Prefeitura fez um trabalho importante, principalmente na área do rio, o escoamento de água da chuva está muito melhor agora, e isso tem contribuído bastante para que os problemas diminuam principalmente com os ribeirinhos que é a nossa maior preocupação” destaca.

Ainda de acordo com Alcivan, as chuvas esse ano vieram em um nível mais baixo o que também contribuiu para a diminuição dos transtornos.

O coordenador destaca o trabalho realizado pela secretaria na região da Cobal e da Lagoa do Bispo que permitiu um melhor escoamento das águas solucionando de vez com antigos problemas de inundações em períodos de chuvas.

“O trabalho na Cobal está praticamente concluído, nas últimas chuvas a nossa equipe foi até o local e pode verificar que não está tendo nenhum ponto de alagamento. Já a Lagoa do Bispo, a secretaria tem feito um trabalho de engenharia importantíssimo e a água vai ser escoada muito mais rápido, a água vai sair via canais subterrâneos até o Rio Mossoró” explica.

Alcivan diz ainda que a ajuda da população é fundamental para que os transtornos sejam minimizados.

“O principal problema que nos encontramos esse ano foi a questão do acúmulo de lixo nas galerias, bocas de lobo e bueiros jogados pela própria população, inclusive nós já detectamos que nos locais onde a prefeitura já passou fazendo a limpeza esse ano, já tem registro de um novo acúmulo de lixo, pedimos a compreensão da população para ajudar e se conscientizar que se colocar lixo, a principal prejudicada será ela mesma” comenta.

A Defesa Civil realiza um trabalho coletivo, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, agentes de trânsito e Guarda Civil Municipal. Em caso de problemas relacionados a alagamentos e inundações basta ligar para o número 199 ou entrar em contato no aplicativo Mossoró Conectada que todas as informações e notificações são repassadas em tempo real para a Defesa Civil que já se dirige para verificar a situação.