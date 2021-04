Após novo decreto, Diocese de Mossoró autoriza missas presenciais aos domingos

Os bispos da Igreja Católica no Rio Grande do Norte autorizaram as paróquias do estado a retomarem as celebrações aos domingos e feriados, com a participação presencial de 30% até às 15h.

A Diocese de Mossoró também se pronunciou por meio de Nota e vai seguir as determinações do Decreto estadual e retomar as celebrações.

A mudança foi anunciada nesta sexta-feira (23), após a publicação do decreto estadual que flexibilizou as medidas de prevenção à Covid-19 no estado.

“Em consonância com o decreto do Governo do Estado n°30.516, autorizamos a retomada das celebrações dominicais e nos feriados, com a participação presencial de fiéis em 30%, até as 15h” diz a nota.

Ainda segundo a Diocese, a partir das 15h, as celebrações e missas poderão acontecer sem a participação presencial de fiéis, apenas com transmissão ao vivo.

De segunda a sábado, as celebrações acontecem normalmente com público de 30%, respeitando o toque de recolher das 22h ás 5h, observando as regras de distanciamento social e as medidas sanitárias estabelecidas.

Na catedral de Santa Luzia as missas aos domingos acontecem as 06h, 09h e 11h presencialmente e com transmissão pelos canais da Diocese.