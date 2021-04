Isolda é a deputada com mais intenção de votos em Mossoró

Nesta sexta-feira (23), Isolda Dantas, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores do RN, apareceu como a mais lembrada nas intenções de votos para o legislativo em Mossoró, em pesquisa realizada pela TCM Telecom.





Exercendo seu primeiro mandato como deputada estadual, Isolda aparece como a número 01 na lembrança dos mossoroenses, com o percentual mais alto entre todos os citados.







Os números são uma projeção para as eleições de 2022, da pesquisa realizada pelo Instituto TS2 contratada em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró.Nesta sexta-feira (23), Isolda Dantas, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores do RN, apareceu como a mais lembrada nas intenções de votos para o legislativo em Mossoró, em pesquisa realizada pela TCM Telecom.