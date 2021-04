Força-Tarefa SUSP prende membro de facção no interior do estado

A Força Tarefa SUSP/RN do Ministério da Justiça (FT SUSP/RN-SEOPI/MJ), integrada pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, DEPEN e SEAP, contando ainda com apoio do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Polícia Federal, prendeu neste sábado, 24/4, em flagrante delito em Guamaré/RN, região do Polo Costa Branca, um membro de facção criminosa, de 26 anos. O homem foi detido no centro daquela cidade suspeito de envolvimento com o crime de tráfico de drogas, ficando apurado, também, que o investigado articulava possível atentado contra a vida de dois agentes de segurança pública do RN, visando, assim, galgar patamares mais altos na hierarquia da organização criminosa a que pertence.

Durante a operação, que foi denominada de “Passa nada”, em alusão ao rigor com que a Força Tarefa Natal atua no enfrentamento às facções criminosas no estado do Rio Grande do Norte, também foi cumprido naquela cidade um mandado de busca e apreensão, juntamente com um mandado de prisão em desfavor do acusado.

Durante as buscas foram encontradas porções de substância entorpecente (cocaína) que seria destinada ao tráfico local.

O preso foi conduzido à Superintendência de PF em Natal para os procedimentos de polícia judiciária. Autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, após os procedimentos, foi encaminhado ao sistema prisional do RN, à disposição da Justiça.

A Polícia Federal pede que a população continue enviando informações através do telefone (84) 3204-5500 ou pelo e-mail: denuncia.srrn@pf.gov.br, sendo garantido o anonimato do denunciante