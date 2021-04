Apesar da crise com a Coronavac, Mossoró aplicou 2.483 doses de vacinas no final de semana. O município aguarda a chegada de novas doses para continuar avançando na imunização dos mossoroenses, expandindo a faixa de pessoas com comorbidades. Também devem ser liberadas parte das doses da reserva técnica do estado, para conclusão da imunização de paciente que receberam a primeira dose da coronavac, enquanto aguarda o Ministério da Saúde enviar novas unidades.

FOTO: REPRODUÇÃO/PMM