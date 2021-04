Insulina Novorapid volta a ser distribuída nesta quarta-feira, dia 28

"A compra da Novorapid aconteceu antes do nosso estoque acabar, mas chegou a faltar fornecedor e o que contratamos não conseguiu embarcar a carga em tempo hábil. Houve dificuldades com o transporte aéreo devido a pandemia", explica Gabrielle Miranda.

O estoque de insulinas do tipo Novorapid de Mossoró está abastecido com a chegada de uma remessa suficiente para atender a demanda por um período de 3 meses. Só no Programa Municipal de Insulinas, 594 pessoas estão cadastradas e aptas para o recebimento nessa semana da Novorapid.

Esta era a única insulina que estava em falta sendo que a do tipo Tresiba continua com estoque regularizado. Os pacientes começarão a receber Novorapid na quarta-feira (27). O horário de atendimento ocorre no Centro Administrativo situado no bairro Aeroporto das 07h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

Segundo a coordenadora do programa, Gabrielle Miranda, havia uma grande expectativa pela chegada da insulina. Ela cita as dificuldades enfrentadas com fornecedor.

"A compra da Novorapid aconteceu antes do nosso estoque acabar, mas chegou a faltar fornecedor e o que contratamos não conseguiu embarcar a carga em tempo hábil. Houve dificuldades com o transporte aéreo devido a pandemia", explica Gabrielle.

As melhorias recentes nos serviços ofertados aos pacientes com diabetes recebem reconhecimento do público, como é o caso de Valdécia Dantas que tem a mãe beneficiária do programa: "Graças a Deus a insulina Novorapid chegou mais rápido do que a gente imaginava. Fico feliz porque a minha mãe é cadastrada e recebe as quantidades certas que ela precisa para o mês", disse Valdécia Dantas.

A empresa firmou um trato com o município para não deixar atrasos comprometerem as entregas das compras de insulina. "Essa compra é realizada para os próximos 3 meses para que não tenhamos atraso no tratamento dos pacientes. A empresa acertou conosco que evitará atrasos", informa a secretária de Saúde do município, Morgana Dantas.