Isolda, CDL e Sindilojas discutem demandas da classe produtiva mossoroense

O presidente da CDL Mossoró, Stênio Max, acompanhado do diretor de TI, Erik Campelo, e o presidente do Sindilojas Mossoró, Michelson Frota, receberam na segunda-feira (26) a deputada estadual Isolda Dantas (PT), para dialogar e apresentar demandas da classe produtiva mossoroense.

Na ocasião, também foi oficializado o convite da entidade para que a deputada participe com os lojistas da apresentação de ações e prestação de contas do mandato. A reunião aconteceu na sede da CDL.

Na oportunidade, foram abordados diversos assuntos, tais como a mudança de endereço da Junta Comercial para o prédio do Sindilojas, no centro de Mossoró, facilitando processos e o próprio acesso do lojista a esse órgão. A ação foi promovida pelo mandato da parlamentar.



Também foram apresentadas pautas do setor varejistas para deputada, entre elas, discutir na Assembleia Legislativa proposição de mais autonomia para os prefeitos e prefeitas na edição dos decretos, permitindo melhor adequação à realidade de cada cidade e, por fim, a entrega de proposta do Impostômetro para prestação de contas do imposto estadual arrecadado em tempo real e podendo ser exibido no telão da entidade, assim como será o Vacinômetro (contador das vacinas aplicadas em Mossoró).

A deputada Isolda aproveitou a ocasião para afirmar que seu mandato está à disposição da classe produtiva mossoroense e as demandas apresentadas serão levadas ao Governo do RN.

A CDL Mossoró realiza um ciclo de reuniões com os parlamentares do RN para dialogar pautas do setor e receber dos representantes públicos o retorno de seus mandatos.



Isolda Dantas (PT) é a segunda parlamentar a comparecer. O deputado federal, General Girão (PSL), já esteve na CDL em fevereiro de 2021.

⠀