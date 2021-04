Deputada Isolda dialoga com prefeito Allyson sobre projetos para cidade

Nesta quarta, 28, a deputada estadual Isolda Dantas (PT) reuniu-se com o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (Solidariedade), para debater projetos para melhorias na cidade.

Em um primeiro momento, a deputada Isolda abordou sobre a Terra Prometida, área urbana ocupada sem condições de vida digna. O mandato da deputada acompanha as famílias em situação de vulnerabilidade da Terra Prometida desde 2016.

Outra pauta foi sobre a emenda que a deputada depositou para a implementação do Castramóvel na cidade. O prefeito reconheceu que o dinheiro já está disponível, falou sobre as dificuldades e pediu um prazo de 4 meses para disponibilizar este serviço para sociedade.

Isolda iniciou também uma negociação da sessão de um prédio público para a Casa dos Conselhos para os conselheiros dos bairros e espaço para cultura popular.

O prefeito agradeceu o diálogo com a deputada e pediu apoio junto ao governo do Estado para a saúde, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Ao que Isolda respondeu prontamente: “Estamos para somar por melhorias para Mossoró. Na condição de deputada me reuni aqui com você, prefeito, para tratar de pautas importantes para nossa cidade e buscar solucionar problemas que atingem a população porque nosso compromisso é com o povo”, finalizou a deputada.