A Câmara Municipal de Mossoró, em sessão remota nesta quarta (28), aprovou por unanimidade projeto de lei do vereador Cabo Tony Fernandes que permite a implementação de sistema de videomonitoramento através de parceria público-privada,

O objetivo do projeto é auxiliar na prevenção de crimes, investigação policial e contribuir na redução dos índices de violência em Mossoró.

O projeto possibilita que comerciantes, empresários e demais cidadãos compartilhem circuito de câmeras privadas com captação de imagens em áreas públicas, numa interligação direta com as centrais de emergência da Guarda Civil ou Polícia Militar.

Uma vez identificada a situação suspeita, uma viatura será encaminhada ao local para averiguação. O projeto segue para sanção do executivo.

“Não obstante o dever dos entes governamentais, diante do atual cenário de violência em que nos encontramos, a parceria público privada surge como alternativa viável para ampliar o raio de atuação das forças de segurança, monitorando vias de acesso aos bairros e avançando no tempo de resposta em ocorrências no município”, explicou Tony.