Escola Nina Rebouças recebe mutirão de reparos e melhorias estruturais

A Escola Municipal Professora Nina Ribeiro de Macedo Rebouças, no bairro Abolição IV, é mais uma unidade de ensino que recebe o mutirão de serviços de manutenções da Prefeitura de Mossoró.

O mutirão, que foi iniciado neste mês, tem feito reparos e melhorias nas escolas municipais e Unidades de Educação Infantil (UEIs), nas zonas Urbanas e Rural do município.

Na Escola Nina Rebouças, a equipe iniciou a revisão elétrica, hidráulica e do telhado para consertar problemas existentes.

Um dos problemas da escola é o forro de PVC que estava desabando na entrada do prédio. O forro será substituído, garantindo a segurança para funcionários e alunos quando as atividades presenciais forem retomadas.

Uma nova bomba d’água foi instalada, pois a antiga estava quebrada. Telhas quebradas foram trocadas durante os serviços. Além disso, foi feita substituição de torneiras e descargas dos banheiros dos alunos.

O mutirão é uma ação integrada das secretarias municipais de Educação (SME) e de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB). Várias escolas e UEIs da Rede Municipal de Ensino estão sendo recuperadas.

A previsão inicial é que até junho entre obras e manutenções, pelo menos, 20 unidades de ensino serão beneficiadas. Porém, o planejamento elaborado é para ampliar os serviços de manutenções para todas as escolas.

As escolas sem condições de acessibilidade, banheiros precários, com problemas de infiltrações serão prioridade. A manutenção tem como objetivo melhorar as condições de infraestrutura, beneficiando a comunidade escolar para quando as atividades presenciais forem retomadas.

No início do ano, a Prefeitura de Mossoró mapeou as escolas e Unidades de Educação Infantil que necessitam de obras e serviços de manutenção essenciais.

“A nova gestão da Prefeitura de Mossoró, que assumiu em janeiro de 2021, recebeu a maioria das escolas municipais e UEIs com problemas de infraestrutura e falta de manutenção. Recebemos as unidades de ensino em situação precária, faltando o mínimo para garantir a higiene das crianças. A nova gestão tem feito todos os esforços para recuperar as escolas e UEIs. Serão investidos R$ 2,5 milhões na recuperação das escolas e Unidades de Educação Infantil. O mutirão de obras e serviços de manutenção já está em andamento nas unidades de ensino do município. Até junho pelo menos 20 escolas e unidades de educação serão beneficiadas com as obras e o trabalho de recuperação dos prédios”, afirmou Hubeônia Alencar, secretária municipal de Educação.