"Buscar o melhor para o nosso município” diz deputada Isolda Dantas

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) afirmou durante entrevista à rádio Difusora nesta quinta-feira (29) que o nosso mandato é por Mossoró, fazendo referência as ações do município em relação a pandemia da Covid 19. "Buscar o melhor para o nosso município” , diz a deputada.

Isolda se reuniu nesta quarta-feira (28), com o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (solidariedade), para debater projetos para melhorias na cidade. Na ocasião, foi discutido também meios para conseguir a segunda dose de CoronaVac para mais de 3 mil Mossoró.

“Não quero saber quem está na prefeitura, quero saber quem faz por Mossoró, é hora de descer do palanque e buscar o melhor para o nosso município” diz Isolda. O discurso do prefeito Allyson Bezerra é parecido com a fala da deputada.

Ao assumir a Prefeitura de Mossoró e escolher um secretariado técnico, Allyson Bezerra bateu na porta do Governo Federal e também do Governo do Estado. Buscou apoio nos dois, deixando de lado a questão partidária. Para ele, cada ente federativo tem suas responsabilidades com a população das cidades. A deputada Isolda Dantas desenvolve este trabalho em praticamente todos os municípios do RN por onde passa.

Sobre o combate a pandemia, Isolda defende a união de todos para ações efetivas de controle do coronavirus. Ela inclui, pricipalmente, a população. “Para combater a pandemia é preciso união do governo federal, governo do estado e município só assim teremos êxito no controle do vírus” destaca.

A união dos opositores públicos por Mossoró era algo que não acontecia no passado. Allyson Bezerra, por exemplo, quando assumiu em 2018 no cargo de deputado estadual, tentou agendar uma reunião com a prefeita Rosalba Ciarlini, com a intenção de colocar seu mandato a disposição de Mossoró, e a então prefeita o ignorou. Não o recebeu.

Exemplo de união

No Estado do Ceará, os políticos se unem em torno de bons projetos para o Estado, como duplicação e construção de rodovias, construção de escolas técnicas, delegacias pelotões, ampliação e construção de aeroportos, todo o aparelho estrutural que o estado precisa. A consequência disto, é que o Ceará está entre os primeiros no País em educação.