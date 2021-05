Uma das prioridades da atual gestão é garantir a promoção de emprego e renda para a população garantir o sustento da família. Com esse objetivo o prefeito Allyson Bezerra realizou na manhã desta quinta-feira (29) uma visita técnica à empresa Mossoró Pré Moldados, localizada no Distrito Agroindustrial de Mossoró, às margens da RN 015. Os sócios do empreendimento estão interessados na cessão de um terreno de propriedade do poder público municipal. A doação viabilizará a ampliação nas oportunidades de emprego.

"Nós temos o objetivo de desburocratizar todos os processos de reversão ou doação de terrenos às empresas que tem realmente o objetivo de garantir emprego e renda ao nosso povo. A solicitação desse terreno, que é vizinho as atuais instalações da Mossoró Pré Moldados, é antiga e estamos agora acelerando o processo para dinamizar a economia e fazer com que o pai de família e a mãe de família tenham emprego", destacou o prefeito.

A empresa, que atua na produção de peças e blocos pré-moldados, mantém atualmente 230 empregos diretos. Com a doação do terreno a empresa será ampliada e aumentará o número de postos de trabalho. De acordo com o sócio diretor, Ângelo Pinto, mais 60 vagas de emprego serão criadas inicialmente, com a perspectiva de aumentar a oferta após o início das atividades.

"Nós temos o projeto já pronto para a ampliação, além de todo o maquinário necessário para a execução do trabalho. A ampliação da nossa empresa poderia acontecer em outra cidade, em outro estado, mas o nosso interesse é continuar aqui e garantir emprego e renda as pessoas dessa cidade. Temos a certeza de que essa parceria com o poder público será positiva para a população que terá mais emprego", disse o empresário.

A negociação está sendo feita através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo (SEDAT). O titular da pasta, Franklin Filgueira, acompanhou o prefeito durante a visita e destacou a doação do terreno do município à empresa como fator determinante para garantir a promoção de emprego e renda a população.

"Estamos atravessando uma das piores crises econômicas, causada pala pandemia do coronavírus, e é urgente tomarmos iniciativas que garantam empregabilidade a população. O projeto de lei do executivo está sendo preparado para que todos os trâmites aconteçam sob o regimento da legalidade e no final estaremos comemorando o aumento nas vagas de trabalho no município. Isso representa geração de renda e mais dignidade ao povo da nossa cidade", apontou o titular da SEDAT.

O projeto de lei do executivo citado pelo secretário deverá ser enviado para a Câmara Municipal de Mossoró (CMM). Para a concretização da doação do terreno é necessário a aprovação dos vereadores. Representantes do legislativo municipal também estiveram presentes para conhecer a empresa e entender a importância da doação do terreno. O presidente da Câmara, Lawrence Amorim, garantiu que trabalhará junto aos colegas do legislativo pela aprovação do projeto.

"Não há dúvidas que a doação desse terreno representará mais oportunidades de emprego para as famílias. A Câmara Municipal está presente no processo e como presidente da casa vamos articular com os demais vereadores, independente de bancada ou de partido, para garantir que o projeto de doação seja aprovado", enfatizou o presidente da CMM.