Horário de funcionamento da Central do Cidadão de Mossoró será ampliado

A Central do Cidadão de Mossoró terá seu horário de funcionamento ampliado a partir da próxima segunda-feira (3).

A unidade, localizada no Shopping Estação, foi reaberta desde o dia 26 de abril para atendimentos exclusivos de emissão de Carteiras de Identidade/Registro Geral (RG). O novo horário para atendimento à população será das 8h às 18h.

A medida beneficiará os cidadãos, pois aumentará o número de atendimentos realizados no dia. Essa ampliação do horário foi possibilitada graças a uma reorganização na escala dos recursos humanos lotados na unidade, resultado do trabalho conjunto entre a Secretaria de Estado da Administração (Sead) - que conduz o Programa das Centrais do Cidadão do Rio Grande do Norte, por meio da Coordenadoria de Atendimento ao Servidor e ao Cidadão (Codaci) - e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), responsável pelo serviço de confecção dos documentos.

Importante ressaltar que é preciso realizar um agendamento prévio para o usuário ser atendido, conforme o regramento disposto na Portaria Conjunta nº 02 - SEAD/SESAP/ITEP, de 20 de abril de 2021. O cidadão que precisa do serviço deve acessar o endereço www.centraldocidadao.rn.gov.br.

"O agendamento é imprescindível, pois dessa forma evitamos a formação de filas e aglomerações na unidade. Com isso, minimizamos as chances de transmissão do novo coronavírus. Nosso objetivo é priorizar a segurança e saúde da população", reforçou o coordenador da Codaci, Luis Renato Nogueira.

Assim como todas as unidades do Programa Central do Cidadão, vale salientar que as medidas de biossegurança são praticadas diariamente, tal qual normatizam as publicações do Poder Público Estadual. Entre elas, a obrigatoriedade do uso correto e permanente da máscara enquanto o usuário estiver na unidade; a higienização das mãos com álcool gel 70% e o cumprimento do distanciamento social.