Mossoró passa a vacinar pessoas com Síndrome de Down, a partir de 18 anos

Mossoró prosseguiu, nesta sexta-feira (30), com a vacinação contra a Covid-19, estendendo a campanha para mais dois grupos: pessoas com Síndrome de Down, a partir de 18 anos, e pessoas com deficiência da faixa etária dos 55 aos 59 anos e que estejam cobertos por benefício da Seguridade Social (INSS).

A vacinação ocorre com a aplicação da primeira dose, exclusivamente com uso da vacina Astrazenica/Oxford. As pessoas que se enquadram nos referidos públicos devem tomar a dose no Ginásio do SESI, das 8h as 16h. Por lá, 10 vacinadores estarão aplicando as vacinas.

“A comprovação via documento formal da Síndrome de Down não é necessária. Já as pessoas com deficiência na faixa etária definida para o momento precisam levar algo que comprove que eles estão hoje recebendo o benefício do INSS”, explica a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.





À ESPERA

O município de Mossoró aguarda a chegada de mais vacinas. “A vacinação só é possível mediante a disponibilidade dos imunizantes. No momento, contamos com doses para atender estes dois grupos e esperamos que, no máximo até sábado pela manhã, possamos receber outra remessa de vacinas para o final de semana”, disse a secretária.

Ela lembra que existe uma boa expectativa quanto à chegada de doses da Astrazenica/Oxford, já que o Governo do Rio Grande do Norte recebeu doses neste final de semana.

NOVO LOTE NO RN

A chegada do novo lote de vacinas aconteceu por volta das 15h50 desta quinta-feira (29), quando um avião com o carregamento de imunizantes aterrissou no Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.

Foram recebidas pelo Estado 76.850 doses de vacinas, sendo 75.250 doses da Oxford/Fiocruz e apenas 1.600 doses da vacina CoronaVac do Instituto Butantan.