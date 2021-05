Nesta quinta-feira (29) a Prefeita Cinthia Sonale concedeu entrevista coletiva junto com a Secretária Municipal de Saúde Anny Ariely, para falar sobre os dados epidemiológicos do município. O evento aconteceu na Unidade Básica de Saúde Ana Maria Gonçalves e foi transmitido pelo Instagram da Prefeitura.

Participaram também da coletiva, a coordenadora de saúde Camila Alves, a enfermeira André Cinthia, o Presidente da Câmara Fabiellyson Gomes e o vereador Dauster Renard.

O Comitê de Combate à Covid-19, realizou estudo sobre o avanço do Coronavírus no município, a fim de identificar melhores estratégias para conter o aumento de casos de infecção pela covid-19 e um levantamento dos dados epidemiológicos a fim de dar transparência sobre a doença.

A prefeita cumprimentou a todos que acompanhavam a live, e fez um levantamento positivo das ações que foram desenvolvidas até o momento para conter o avanço do Coronavírus no município, destacando a implementação do decreto que impõe medidas de combate a Covid 19.

“Estamos empenhados para que tudo der certo, e trabalhando incansavelmente, começamos pelas barreiras sanitárias, como forma de conscientizar o uso da máscara e higienização das mãos, realizamos também a desinfecção da cidade nos principais pontos onde existem grande fluxo de pessoas, contamos também com uma equipe da vigilância sanitária que junto com a polícia militar faz ronda nas ruas da cidade, para que o toque de recolher seja cumprido, diminuindo a circulação de pessoas e evitando aglomerações ” destacou a Prefeita.

A gestora também falou do alto investimento que está sendo feito no combate a covid-19 com recursos próprios, e lembrou da compra recente de insumos para conter o avanço da contaminação pelo vírus no município, da disponibilização dos serviços de um infectologista para acompanhar os pacientes acometidos pela doença, que necessitam de cuidados, como também da aquisição de uma ambulância mais equipada para transportar com mais segurança os pacientes, a abertura de novos leitos para o Centro de Combate a Covid-19, e compra de testes rápidos para dar mais agilidade na identificação da doença.

Os dados epidemiológicos sobre a covid-19 mostram como o vírus tem se comportado no município de 2020 para 2021, como por exemplo, com o aumento no número de óbitos ocasionados por complicações do vírus. No ano passado a Secretaria de Saúde registrou 4 óbitos, e somente nos primeiros quatro meses de 2021, foram registrados 7 óbitos por complicações da covid-19 no município. O estudo faz parte do plano de estratégias adotadas pela gestão da Prefeita Cinthia Sonale, para conter a proliferação do vírus.

A prefeita finalizou falando das dificuldades que o município vem enfrentando com o aumento dos casos de covid-19, e pediu para que as pessoas cumpram o decreto que impõe medidas mais restritivas no combate ao Coronavirus ” Vamos colaborar com as medidas imposta pelo decreto, só assim vamos poder barra a proliferação do Coronavirus” disse.