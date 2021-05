Prefeitura quita salário de abril e 13º dos aniversariantes do mês

A Prefeitura Municipal de Mossoró pagou a folha salarial de abril para servidores efetivos e comissionados, nesta sexta-feira (30). O calendário de pagamento continua sendo respeitado pela atual gestão e garantindo dignidade para 5.431 funcionários.

O prefeito Allyson Bezerra autorizou a antecipação de parte do funcionalismo, segundo o secretário municipal de Administração, João Eider.

“Informamos ao prefeito que dispormos do montante, e ele teve a sensibilidade de autorizar o pagamento da folha ainda na quinta-feira e o pagamento total está sendo concluído nesta sexta-feira”, informa o titular da pasta.

João Eider acrescenta que, além do salário de abril, a Prefeitura pagou o décimo terceiro salário para aniversariantes do mês (efetivos) e décimo terceiro salário atrasado de 2020, para servidores da faixa salarial entre R$ 3.000 e R$ 3.500, também estabelecido em calendário anual.

RESPEITO

Trata-se de compromisso com o servidor, avalia o prefeito Allyson Bezerra. “Estamos pagando em dia, cumprindo calendário do salário do mês e os atrasados de 2020. E folha completa, com salário base e todos os adicionais”, ressalta.

O pagamento de abril injeta 20 milhões e 297 mil na economia de Mossoró, o que aquece o comércio. Portanto, demonstra a preocupação da atual gestão com o servidor e com a economia, na visão do prefeito. “É compromisso com o servidor. É compromisso com Mossoró”, frisa.