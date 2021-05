Chuvas garantem sangria de açudes pelo interior do Rio Grande do Norte

As chuvas que ocorreram pelo interior do RN durante esta semana trouxeram aporte hídrico para vários reservatórios estaduais.

Entre os 47 reservatórios, com capacidade superior a cinco milhões de metros cúbicos, monitorados pelo Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (Igarn), os açudes, Passagem, localizado em Rodolfo Fernandes, e Riacho da Cruz II, localizado na cidade de mesmo nome, atingiram 100% da sua capacidade, ambos nesta quinta-feira (29) e continuam “sangrando” nesta sexta-feira (30).

O açude Passagem possui capacidade para 8.273.877 m³. Na última segunda-feira (26) estava com 6.091.316 m³, correspondentes a 73,62% do seu volume total. Já o reservatório Riacho da Cruz II possui capacidade para 9.604.200 m³ e estava com 7.790.232 m³, que correspondiam a 81,11% do seu volume total no início da semana.

Outro reservatório que continua vertendo águas é o açude municipal de Encanto, que possui capacidade para 5.192.538 m³. Ele sangrou pela primeira vez este ano, no dia 30 de março.

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório do RN, continua recebendo aporte hídrico e acumula 1.313.212.384 m³, equivalentes a 55,34% da sua capacidade total, que é de 2.373.066.510 m³. Na última segunda-feira, o manancial estava com 1.294.250.907 m³, percentualmente, 54,54% do seu volume total.

A segunda maior barragem do RN, Santa Cruz do Apodi, também recebeu águas e acumula 178.921.150 m³, correspondentes a 29,83% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³. No início da semana o reservatório estava com 168.662.820 m³, equivalentes a 28,12% do seu volume total.

Pela primeira vez na quadra chuvosa deste ano, a barragem Umari, localizada em Upanema, apresenta melhora de volume, embora ainda pequena, em relação ao relatório anterior divulgado pelo Igarn. Ela acumula 198.840.187 m³, percentualmente, 67,91% da sua capacidade total, que é de 292.813.650 m³. No início da semana o manancial estava com 198.628.627 m³, equivalentes a 67,83% do seu volume total.

O reservatório Rodeador, localizado em Umarizal, acumula 12.855.304 m³, equivalentes a 60,06% da sua capacidade total, que é de 21.403.850 m³. No dia 26 de abril, o manancial estava com 12.215.126 m³, correspondentes a 57,07% do seu volume total.

O açude Santana, também conhecido como Gangorra, localizado em Rafael Fernandes, acumula 5.810.000 m³, percentualmente, 83% da sua capacidade total, que é de 7 milhões de metros cúbicos. Na última segunda-feira estava com 5.623.333 m³, correspondentes a 80,33% do seu volume total.

O açude Morcego, localizado em Campo Grande, acumula 3.511.898 m³, equivalentes a 52,35% da sua capacidade total, que é de 6.708.331 m³. No dia 26 de abril, o manancial estava com 3.416.296 m³, percentualmente, 50,93% do seu volume total.

O açude Pataxó, localizado em Ipanguaçu, acumula 7.131.625 m³, equivalentes a 47,49% da sua capacidade total, que é de 15.017.379 m³. No início da semana, o reservatório estava com 6.949.621 m³, correspondentes a 46,28% do seu volume total.

As reservas hídricas superficiais totais do RN atualmente somam 1.979.033.003 m³, equivalentes a 45,22% da sua capacidade total, que é de 4.376.444.842 m³. Na última segunda-feira o acumulado era de 1.941.755.222 m³, percentualmente, 44,36% do seu volume total.

Os reservatórios monitorados pelo Igarn, que continuam com volumes inferiores a 10% da sua capacidade, são: Zangarelhas, localizado em Jardim do Seridó, que está com 6,44%; Itans, localizado em Caicó, que está com 4,08% e Esguicho, localizado em Ouro Branco, que está com 0,97% da sua capacidade.

Os reservatórios monitorados pelo Instituto de Gestão das Águas do RN, que permanecem secos, são: Inharé, localizado em Santa Cruz, e Trairi, localizado em Tangará.

Situação das Lagoas

A lagoa de Extremoz, que abastece parte da zona norte de Natal, está com 10.983.122 m³, correspondentes a 99,67% da sua capacidade, que é de 11.019.525 m³. Até segunda-feira passada, o manancial estava com 100% do seu volume.

A lagoa do Bonfim, que abastece a adutora Monsenhor Expedito, acumula 42.063.950 m³, equivalentes a 49,92% da sua capacidade total, que é de 84.268.200 m³. No dia 26 de abril, o manancial estava com 41.964.430 m³, percentualmente, 49,80% do seu volume total.

A lagoa do Boqueirão, localizada em Touros, acumula 10.007.070 m³, correspondentes a 90,36% da sua capacidade total, que é de 11.074.800 m³. No início da semana, ela estava com 9.854.618 m³, percentualmente, 88,98% do seu volume total.