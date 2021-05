Veja quem deve procurar tomar a vacina no final de semana em Mossoró

A campanha Mossoró vacina irá ter mais uma edição neste final de semana abrindo 11 Unidades Básicas de Saúde na cidade e contando com o reforço de 10 equipes de vacinação do ginásio do SESI. Desta vez, a campanha será estendida para atender pessoas que se enquadrem em diversos tipos de comorbidades, bem como, para a aplicação da segunda dose da vacina Astrazeneca/Oxford.

A vacinação obedecerá a norma técnica do Ministério da Saúde vacinando pessoas das seguintes comorbidades: Diabetes Melitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial, Doenças Cardiovasculares, Doença Cerebrovascular, Imunossuprimidos, Anemia Falciforme, Obesidade mórbida, Doenças renais crônica e ainda as pessoas com deficiência de 55 a 59 anos de idade sob Benefício de Prestação Continuada do INSS e as pessoas com Síndrome de Down de 18 anos acima, ambas já estavam incluídas e começaram a ser vacinadas nesta sexta-feira (30) no Ginásio do SESI.

Com exceção dos grupos da Síndrome de Down e das pessoas com deficiência. As demais pessoas a serem contempladas pela Campanha Mossoró Vacina precisam atender ao critério do escalonamento etário que começa neste sábado e prosseguirá domingo para a faixa dos 58 a 59 anos de idade.

“Por escalonamento etário é possível a gente vacinar as pessoas destes grupos de diversas comorbidades de uma maneira mais organizada, assim como aconteceu durante o período em que estávamos vacinando os idosos. Assim, vamos começar atendendo quem tem de 58 e 59 anos de idade”, explica a secretária municipal de Saúde Morgana Dantas.

Durante o final de semana, a vacinação ocorre mediante livre demanda nos pontos de aplicação das doses. Durante a semana em todas as 46 UBS’s mediante agendamento.

As pessoas contempladas nos grupos das comorbidades deverão apresentar documento oficial com foto e cópia de qualquer comprovante que demonstre ter a comorbidade alegada e que consta na lista. Por exemplo: Exames, prescrição médica com indicação clínica ou relatório ou laudo médico e comprovante de residência.

Adicionalmente poderão ser utilizados os cadastros já existentes dentro das unidades de saúde.

Doses que chegaram na sexta-feira

Mossoró recebeu hoje (30), apenas 480 doses da vacina Coronavac e devido ao baixo quantitativa irá aguardar a chegada de mais doses para reiniciar a aplicação das segundas doses com a referida vacina do Butantan. Já quanto a vacina Astrazeneca/Oxford o município recebeu um total de 5.400 doses.

UBS’s abertas no fim de semana:

UBS Vereador Durval Costa (Walfredo Gurgel)

UBS Francisco Pereira de Azevedo (Liberdade 1)

UBS Raimundo Renê Dantas (Boa Vista)

UBS Dr. Joaquim Saldanha (Estrada da Raiz)

UBS Dr. Cid Salém Duarte (Abolição 4)

UBS Dr. José Fernandes de Melo (Lagoa do Mato)

UBS Enfermeira Conchita da Escóssia Ciarlini (Abolição 2)

UBS dr. Sueldo Câmara (Aeroporto 2 – Quixabeirinha)

Centro Clínico Evangélico Edgard Burlamaqui (Centro)

UBS Chico Costa (Santo Antônio)

UBS Dr. Agnaldo Pereira (Conjunto Vingt Rosado)