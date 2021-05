Prefeito de Umarizal espera ótima safra de milho, sorgo e feijão em 2021

“É uma coisa linda, maravilhosa de se ver”, diz o prefeito Raimundo Pezão, fazendo referência aos plantios de feijão, milho e sorgo na zona rural de Umarizal-RN. A safra está segura, graças a agilidade no corte de terra e na distribuição de sementes no início do inverno.

O prefeito Raimundo Pezão, de Umarizal, disse que o inverno está sendo espetacular e que espera uma ótima colheita no cultivo de sequeiro nas 39 comunidades do município.

Porém, para os mais de 800 pequenos produtores rurais alcançarem uma safra satisfatória, foi necessário alugar 9 tratores para cortar 810 horas de terra. Cada agricultor, uma hora.

A certeza que a safra está segura, segundo o secretário Matheus Sales, vem do fato de que o corte de terra e a distribuição de 6 toneladas de sementes ocorreu no tempo certo.

“A primeira chuva razoável foi no dia 26 de fevereiro e no dia 27 já iniciamos a preparação da terra, com 9 tratores trabalhando a serviço da Prefeitura de Umarizal”, diz.

Terra preparada, as sementes foram distribuídas em parceria com o Governo do Estado. “Cada agricultor recebeu uma quantidade de feijão, milho e sorgo”, explica Matheus Sales.

O plantio foi feito e as chuvas continuaram, não tão forte, mas também não tão fraca. Segurou os plantios e atualmente o milho já está começando a “embonecar”.

“É uma coisa linda, maravilhosa de se ver”, diz o prefeito Raimundo Pezão, fazendo referência a possibilidade de uma boa safra de milho, sorgo e feijão no município.

Raimundo Pezão disse que tem um olhar especial para a zona rural, onde nasceu e cresceu. “O homem do campo precisa do apoio e vamos fazer este trabalho”, diz.

O secretário Matheus Sales acrescentou que está sendo feito um trabalho recuperação dos pontos mais críticos no acesso a zona rural do município de Umarizal.

Outra ordem de serviço foi para fazer manutenção e também fazer pequenos açudes na zona rural, permitindo assim armazenamento de água os rebanhos no período de seca.