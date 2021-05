Mossoró amplia vacinação contra a Covid-19 para gestantes e puérperas

Podem se vacinar nesta segunda-feira (3) mulheres grávidas e aquelas com até 45 dias após o parto, que apresentam doenças preexistentes. Este grupo foi incluído recentemente entre os prioritários pelo Ministério da Saúde, devido aos elevados índices de complicações causados pela Covid-19. A vacinação está acontecendo em todas as UBSs do município, das 7h às 11h e das 13h às 17h. É necessário agendar o atendimento e apresentar laudo médico.