Secretaria intensifica Trabalho de desobstrução de rede de drenagem, em Mossoró. O trabalho preventivo vem sendo realizado desde o início do ano, quando a Prefeitura mapeou ao menos vinte pontos críticos da cidade que necessitavam de serviços e obras visando evitar as típicas inundações do período chuvoso em Mossoró.As equipes da Secretaria de Infraestrutura seguem trabalhando intensamente, inclusive nos fins de semana e feriados, para atender as demandas da população. Na sexta-feira, 30, por exemplo, a força-tarefa da Prefeitura desobstruiu bocas de lobo e galerias em bairros como Belo Horizonte e Santo Antônio.

FOTO: WILSON MORENO