As obras na Lagoa do Bispo, localizada no bairro Nova Betânia, continuam em ritmo acelerado. O objetivo é melhorar o sistema de drenagem na região e evitar alagamentos no período de chuvas, em Mossoró.

O trabalho vem sendo realizado pela Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).

A pretensão da SEIMURB é que a obra possibilite melhorar a captação das águas das chuvas que vêm dos bairros Nova Betânia e Doze Anos, amenizando os transtornos e resolvendo antigos problemas que surgem com as fortes chuvas.

“Nós fizemos a ampliação da tubulação para mais 3,5 metros de profundidade. Além disso, fizemos uma caixa para receber toda a água que sai das bombas e direcionar para a drenagem. Isso irá aumentar a capacidade de armazenamento da Lagoa do Bispo”, explicou Rodrigo Lima, diretor executivo de Serviços Urbanos.

A secretaria de Infraestrutura segue trabalhando com intervenções em pontos críticos da cidade. “A chuva de sexta-feira, 30, foi acima da média, cerca de cem milímetros, fazendo com que a lagoa ficasse um pouco cheia. Mas as bombas seguem ligadas, funcionando normalmente, com o objetivo de reduzir o volume de água”, esclareceu Rodrigo Lima.