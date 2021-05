Educação em primeiro lugar. É com esse pensamento que a prefeita Cinthia Sonale tem trabalhado o setor deste que assumiu a Prefeitura de Grossos, em janeiro que passou. A educação Básica, no primeiro e segundo eixos (Ensino Fundamental Menor e Maior) é responsabilidade da Prefeitura.

Contudo, diante de um cenário em que os jovens concluintes do Ensino Médio enfrentam, no que diz respeito ao acesso ao Ensino Superior, a prefeita está estabelecendo parceria com a Faculdade Pitágoras, polo de Mossoró, para que sejam ofertados cursos com desconto considerável à população em geral.

“Sabemos que a educação é, realmente, a mola que impulsiona o desenvolvimento de uma sociedade”, disse a prefeita Cinthia Sonale, acrescentando que a ideia é fazer com que Grossos tenha cada vez mais jovens preparados para o mercado de trabalho. “Temos nossas potencialidades e a parceria com a Faculdade Pitágoras vai nos proporcionar, enquanto município, pessoas capacitadas para trabalharem o futuro, e isso em todas as áreas do conhecimento”, frisou a prefeita.

A Faculdade Pitágoras oferta cursos totalmente Ead e outros semipresenciais. E em todas as áreas de destaque no ensino superior da contemporaneidade. De acordo com os termos da parceria a ser concretizada entre a Prefeitura de Grossos e a Faculdade Pitágoras, os descontos também beneficiam os servidores públicos (efetivos ou comissionados). O benefício pode chegar a 55% de desconto. Vale também para cônjuge (esposa ou marido) do servidor, bem como filhos de até 24 anos.