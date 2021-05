Destes, 30 foram ligados a parte de recursos hídricos que vai desde serviços e consertos de bombas, dessalinizadores, elétrico e distribuição e abastecimento de água. Outras 61 atividades relacionadas à assistência técnica desde visitas técnicas do Programa Semear e do médico veterinário. Ainda de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira (4), pela SEADRU, um total de 36 comunidades foram atendidas durante o mês.