No município, a vacina contra a Influenza está sendo aplicada em 46 Unidades Básicas de Saúde. Esta primeira fase é voltada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas e profissionais da saúde. A partir do dia 11 deste mês, a campanha seguirá com a segunda etapa para imunizar idosos a partir de 60 anos e professores. A vacina em uso no país é uma forma eficaz de prevenção às gripes causadas pelos vírus H1N1, H3N2 e Influenza do tipo B.