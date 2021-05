Mossoró aguarda novas doses da CoronaVac para retomar vacinação

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que está aguardando a chegada de mais doses da vacina CoronaVac/Butantan para seguir com a aplicação da 2ª dose nos públicos que receberam a 1ª dose do imunizante.

A aplicação da 2ª dose ocorrerá mediante agendamento e lista nominal. Todas as pessoas que já receberam a D1 tiveram seus nomes anotados e, assim, está sendo possível realizar sua identificação.

No momento, diante do baixo número de doses, a Prefeitura segue vacinando com a D2, apenas aqueles idosos de 60 anos ou mais que receberam a primeira dose nos dias 25, 26 e 27. Novas datas serão anunciadas conforme forem chegando novas doses do imunizante.

Diante da situação e para evitar aglomerações desnecessárias, o município recomenda que os idosos de 60 anos ou mais, que aguardam a 2ª dose da CoronaVac, não procurem os pontos de vacinação, até a convocação oficial, no momento oportuno.

A secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, reforça que o município está preparado, com toda a sua estrutura pronta para seguir vacinando a população, e aguarda o envio de doses pelo Ministério da Saúde.

"Em razão da insuficiência de vacinas CoronaVac enviadas para Mossoró nos últimos dias, nós estamos aguardando uma nova remessa de vacinas para seguir aplicando a segunda dose nos nossos idosos", informou Morgana.

"Quando a Secretaria Municipal de Saúde receber uma nova remessa dos imunizantes fará a devida aplicação. Nós estamos com nossas equipes prontas só esperando a chegada de nova remessa para dar seguimento a vacinação e imunização da nossa população", concluiu a titular da pasta.