Confira quem deve procurar os postos de vacina nesta quarta-feira, em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, está vacinando atualmente quatro grupos conforme a disponibilidade de vacinas enviadas pelo Governo Federal.

Estão sendo vacinadas pessoas com Síndrome de Down a partir de 18 anos e pessoas com deficiência a partir de 55 anos, que estejam com Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Estes públicos são vacinados no Ginásio do Serviço Social da Indústria (SESI), que fica aberto para a população das 8h às 16h.



Também estão sendo vacinados no município pessoas com comorbidades a partir de 55 anos e grávidas e puérperas (com até 45 dias pós-parto) com comorbidades a partir de 18 anos. Ao todo, 46 Unidades Básicas de Saúde do município estão abertas vacinando estes dois públicos.



As comorbidades contemplação atualmente são: Diabetes melitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão arterial, Doença cardiovascular, Doença cerebrovascular, Imunossuprimidos, Anemia falciforme, Obesidade mórbida e Doenças renais crônicas. No momento da vacinação, as pessoas acometidas com comorbidades devem apresentar laudo médico, exame comprobatório ou prescrição médica.



A secretária de Saúde, Morgana Dantas, destaca que o município está somando esforços para dar celeridade a vacinação e pede para a população contemplada dos grupos procurem os pontos de vacinação para receber o imunizante. “É importante que a população esteja atenta para, conforme convocado pelo município, as pessoas incluídas no atual público de vacinação, procurem as unidades para receber a dose do imunizante”, disse ela.





Mossoró aguarda novas doses para retomar aplicação da 2ª dose

Nesta terça-feira (04), a Prefeitura de Mossoró emitiu comunicado informando que aguarda a chegada de novas doses para retomar a aplicação da 2ª dose dose da CoronaVac.



As doses enviadas para o município nos últimos dias foram insuficientes para atender toda a demanda.