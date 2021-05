HRTM recebe aparelho de raio-x digital adquirido com recursos da Sesap

O Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró, ganhou um moderno aparelho de raio-x digital, adquirido com recursos da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

O equipamento realiza radiografia computadorizada. Assim, todos os exames de raios x realizados no HRTM são digitalizados e encaminhados através do PACS (Sistema de Comunicação e Armazenamento de Imagens), para a tela dos computadores, onde o médico tem acesso aos exames nos próprios setores.

"A radiografia digital é a opção mais segura e viável quando comparada à radiografia convencional, e em uma unidade de saúde com diferentes frentes de atendimento, favorece a brevidade das ações na realização dos exames, destacando a qualidade, a nitidez, a acessibilidade e o armazenamento das imagens eletrônicas. Como também contribuindo na sustentabilidade ambiental, já que no método convencional era utilizado produtos químicos e películas para a revelação das imagens, método considerado ultrapassado e se usado de forma errada, poderia ser nocivos para o meio ambiente e a saúde do trabalhador", explica Mircea Dantas, coordenadora administrativa do Setor de Imagem e Diagnóstico do HRTM.

São realizados em média 70 exames de raios X por plantão de 24 horas, com 27 técnicos de radiologia, sendo 16 do quadro oficial do hospital, e 11 temporários, divididos entre as salas de raio-X e da tomografia computadorizada. O método convencional permanecerá instalado para qualquer eventualidade.

A radiografia digitalizada baseia-se nos princípios de emissão de raios x para capturar as imagens, porém não é preciso os filmes radiológicos para a visualização. No caso do usuário necessitar das imagens, é gravado em DVD e entregue ao solicitante.