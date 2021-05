Diretor do Hemocentro fala sobre estoque crítico e faz apelo por doações

Segundo o Dr. Damasio Leite, diretor da unidade de Mossoró, os estoques de sangue da unidade estão em estado crítico, com baixíssimas unidades de bolsas disponíveis, de todos os tipos sanguíneos. Ele explica que, na contramão do aumento da demanda, devido ao crescente número de casos de pacientes com quadro agravado da Covid-19, houve uma queda considerável no número de doadores que buscam a unidade todos os dias.