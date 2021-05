O Instituto Butantan entregou, nesta quinta-feira (6), mais 1 milhão de doses da vacina CoronaVac, contra a COVID-19, para o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O envio compõe o novo lote de 5,1 milhões de doses distribuídas pelo Instituto para todo o Brasil. Na próxima segunda (10), o Butantan enviará mais 2 milhões de doses ao Ministério da Saúde.

“Estamos aqui, mais uma vez, no Instituto Butantan, fazendo a entrega de mais 1 milhão de doses da vacina do Butatan, a vacina de São Paulo, a vacina do Brasil, para o Ministério da Saúde. Quero reafirmar que até setembro nós estaremos fazendo a entrega de 100 milhões de doses da vacina do Butantan, cumprindo, dentro do prazo, a totalidade das vacinas prometidas para o Programa Nacional de Imunização”, disse o Governador de São Paulo, João Doria.

Todas as 46 milhões de doses relativas ao primeiro contrato entre o Butantan e o Ministério da Saúde serão completadas até a próxima quarta (12).

Depois, o Butantan inicia a entrega de mais 54 milhões de doses até o dia 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades contratadas até agora para a campanha contra a COVID-19 em âmbito nacional.

Até o momento, o Instituto já entregou 43,112 milhões de vacinas do Butantan ao país. Somente em abril, foram 5,8 milhões. Em março, o Butantan distribuiu 22,7 milhões de doses, além de 4,85 milhões em fevereiro e outras 8,7 milhões na segunda quinzena de janeiro.

As novas doses são produzidas a partir de 3 mil litros de insumos recebidos no dia 19 de abril. A matéria-prima passou pelo envase, rotulagem, embalagem e inspeção de qualidade no complexo fabril na capital paulista.

A direção do Butantan está em tratativas com a biofarmacêutica chinesa Sinovac, parceira internacional no desenvolvimento do imunizante, para a chegada de mais um carregamento de pelo menos mais 3 mil litros de matéria-prima. A expectativa é que a nova carga seja enviada ao Brasil até o próximo dia 15.

Além das novas doses da vacina contra a COVID-19, o Butantan irá entregar em maio mais 30 milhões de doses da vacina contra a gripe para distribuição em todo o país.