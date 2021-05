Mossoró apresenta alto risco de Infestação Predial pelo Aedes Aegypti

No município, de acordo com o Levantamento do Índice de Infestação Predial (LIRAa), recém concluído, o índice ficou em 4,1. O levantamento refere-se ao primeiro ciclo, no período de 14 a 23 de abril. Ele revela que localidades como Planalto 13 de Maio, Dom Jaime Câmara e Alagados, apresentam um índice elevado de infestação do mosquito.