Souza cobra convocação de novos Policiais Penais do RN para o curso de formação

Durante pronunciamento em sessão da Assembleia Legislativa, o deputado Souza (PSB/RN) cobrou do Governo do Rio Grande do Norte a convocação para o curso de formação, dos aprovados no último concurso público para agente penitenciário do estado.

De acordo com o deputado, há pessoal apto a realização do curso e que precisam ser convocados pela Secretaria de Segurança Pública do estado.

Souza frisa que a realização do curso é necessária para diminuir o déficit de pessoal além de essencial para reduzir os gastos com diárias operacionais.

Lembra que o Ministério Público do RN propôs um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para abertura de 200 vagas e que a própria Sesed admite que o déficit é bem maior.

“Fora isso, o dispêndio com diárias operacionais poderia também ser revertido na formação e na convocação de novos policiais para suprir esse déficit”, diz o deputado.