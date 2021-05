IFRN está com inscrições abertas para preenchimento de 340 vagas remanescentes

A Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (Proen/IFRN) divulgou, na segunda-feira (3), os Editais nº 20 e nº 21/2021, os quais anunciam, respectivamente, vagas remanescentes para cursos técnicos nas formas Subsequente e Integrada na modalidade ProEja, com ingresso para o primeiro semestre deste ano.

O Edital nº 20/2021 anuncia 209 vagas, distribuídas pelos campi Apodi, Ipanguaçu, Lajes, Macau, Mossoró, Natal-Central, Parelhas, Santa Cruz e São Paulo do Potengi. O processo seletivo é exclusivo para portadores de certificado de conclusão de Ensino Médio ou curso equivalente.

Já o Edital nº 21/2021 traz 131 vagas, ofertadas pelos campi Apodi, Ipanguaçu, Natal-Zona Norte e Santa Cruz e destinadas a portadores de, no máximo, certificado de conclusão de Ensino Fundamental ou curso equivalente.

INSCRIÇÕES

As inscrições para ambos processos seletivos devem ser feitas exclusivamente via internet, no Portal do Candidato, no site da Instituição, até as 17h do dia 16 de maio.

Para se cadastrar no Portal do Candidato, é necessário que o interessado possua conta de e-mail ativa. Caso o candidato já tenha se cadastrado, é necessário acessar o SGC e realizar os procedimentos descritos nos Editais.

Os resultados finais dos processos seletivos serão divulgados a partir do dia 18 de maio de 2021, na área do candidato e no portal do IFRN.

MATRÍCULAS

As matrículas deverão ser realizadas de forma online, a partir das 8h do dia 20 de maio até as 17h do dia 24 do mesmo mês.

No ato de matrícula, os candidatos aprovados devem anexar a seguinte documentação:

Uma foto 3x4 (recente);

Carteira de identidade;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Título de Eleitor, no caso dos maiores de 18 anos;

Certificado de Alistamento Militar, de Dispensa de Incorporação ou de Reservista, no caso dos maiores de 18 anos do sexo masculino;

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental (Edital nº 21/2021) ou do Ensino Médio + histórico escolar (Edital nº 20/2021); e

Parecer de equivalência de estudos da Secretaria Estadual de Educação, para os aprovados que realizaram estudos equivalentes ao Ensino Fundamental (Edital nº 21/2021) ou Ensino Médio (Edital nº 20/2021), no todo ou em parte, no exterior.