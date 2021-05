Governo do RN anuncia pagamento do 13º de 2018 para quem ganha acima de R$ 3,5 mil

A Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou nesta sexta-feira (7) o pagamento do 13º salário de 2018 para os servidores do estado. O anúncio foi feito durante reunião com o Fórum dos Servidores.

Segundo ela, recebem ainda neste mês de maio, de forma integral, os servidores que ganham até R$ 4.500. Os demais receberão linearmente R$ 2.000..

Ao todo, serão R$ 108 milhões investidos no pagamento de mais essa folha, deixada em atraso pela gestão anterior. Em janeiro, o governo pagou 54% dos servidores.

“Ao quitar o 13º de 2018 de quem recebe até R$ 4.500,00 estaremos pagando 70% dos servidores que ficaram com essa folha em atraso. Seguiremos lutando para quitar 100% do 13º de 2018 até novembro desse ano. Ao todo, estamos efetuando o pagamento de R$108 milhões”, disse Fátima.

A governadora ainda completou dizendo: “Vocês sabem que na nossa gestão a palavra dada é cumprida, uma gestão com foco e planejamento. Estamos honrando o compromisso que assumimos em respeito ao direito dos servidores mesmo diante da pandemia. Esse pagamento vem em boa hora para ajudar na recuperação da economia nesse momento difícil em que vivemos”.