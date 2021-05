Veja quem deve procurar os postos de vacina em Mossoró neste sábado, dia 8

Ao todo, 10 Unidades Básicas de Saúde estarão abertas no sábado (08), além do ginásio do SESI que tem capacidade para vacinar 1.600 pessoas por dia através de 10 vacinadores. Serão ministradas doses de AstraZeneca primeira e segunda dose para quem está na data. Quanto a segunda dose da CoronaVac, o governo Federal enviou poucas doses neste sábado, que deve chegar a Mossoró neste domingo e segunda será aplicado nos postos de saúde.

A campanha Mossoró Vacina acontece neste fim de semana e dessa vez com a ampliação da faixa etária das pessoas com deficiência e com comorbidades. Agora para estes grupos, vale a faixa dos 50 anos ou mais. Ao todo, 10 Unidades Básicas de Saúde estarão abertas no sábado (08), além do ginásio do SESI que tem capacidade para vacinar 1.600 pessoas por dia através de 10 vacinadores.

A vacinação continua para o público das gestantes e puérperas de 18 anos acima, com comorbidades e os idosos de 60 anos ou mais com a segunda dose da vacina Astrazenica.

Veja vídeo





Quanto a Coronavac, o município aguarda a chegada no município de mais doses para a segunda aplicação.

As pessoas com comorbidades devem apresentar comprovações, como laudo médico, exame comprobatório ou prescrição médica. Já as pessoas com deficiência precisam comprovar que estão inscritas no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Dia das Mães

No domingo, não haverá a vacinação em razão da necessidade de propiciar aos vacinadores, voluntários e trabalhadores da Saúde, um dia em família com as suas mães e demais familiares. "Após conversarmos com o pessoal da Saúde, entendemos que o segundo domingo de maio é uma data muito simbólica e especial onde nossos servidores e voluntários precisam passar em família com as suas mães. Para quem perdeu as suas mães ou as mães que perderam seus filhos em razão da Covid, será um dia de lembrança. Entendemos isso com um olhar de sensibilidade", disse o prefeito Allyson Bezerra.

Na segunda-feira (10), a vacinação será retomada normalmente. "No sábado estamos com a capacidade de vacinação dobrada porque além das 10 UBS's estaremos contando com dez vacinadores no ginásio do SESI. A ampliação da faixa etária faz Mossoró avançar a partir do uso das doses da vacina Astrazeneca/Oxford que estamos recebendo", afirma a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

Lista das comorbidades

Diabetes Melitus;

Pneumopatias Crônica Graves;

Hipertensão Arterial;

Doença Cardiovascular;

Doença Cerebrovascular;

Imunosuprimidos;

Anemia Falciforme;

Obesidade Mórbida;

Doenças Renais Crônicas.

UBS's que estarão abertas dia 08 de maio

UBS Vereador Lahyre Rosado (Alto do Sumaré)

UBS Maria Soares da Costa (Alto de São Manoel)

UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho (Pintos)

UBS Chico Costa (Santo Antônio)

UBS Dr. Francisco Nazareno Gurgel (Bom Pastor)

UBS Dr. Lucas Benjamim (Abolição 3)

UBS Dr. José Leão (Alto da Conceição)

UBS Ildone Cavalcante de Freitas (Barrocas)

UBS Dr. Moisés Costa Lopes (Redenção)

UBS Marcos Raimundo Costa (Belo Horizonte)