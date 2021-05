O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra destacou o papel da Prefeitura para conscientizar as pessoas a lembrarem do 18 de maio como uma forma de cuidar das crianças e evitar casos que ocorreram nos últimos dias no país.

A campanha 18 de Maio foi lançada nesta sexta-feira (07) na sede do Centro de Referência em Assistência Social (CREAS), no bairro Abolição IV, e contou com a presença da secretária municipal do Desenvolvimento Social e Juventude, Janaína Holanda, e do prefeito da cidade Alysson Bezerra.

A titular da pasta reforçou o compromisso da secretaria em trabalhar pela criança e adolescente e que esta data é para lembrar a luta que cada um deve ter para chamar a atenção e abraçar a campanha.

“É uma data que serve para reforçar o nosso compromisso e a nossa responsabilidade com relação a criança e adolescente. A exploração sexual é crime e nós estamos lembrando essa data para mostrar e chamar todo mundo a abraçar essa causa conosco”, disse Janaina Holanda. Ela informa ainda que a programação ocorrerá durante todo esse mês.

“Durante todo o mês de maio nós estaremos com uma programação reforçando a importância da denúncia reforçando a importância de nós estarmos sempre tratando e cuidado de nossas crianças como elas merecem”.

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra destacou o papel da Prefeitura para conscientizar as pessoas a lembrarem do 18 de maio como uma forma de cuidar das crianças e evitar casos que ocorreram nos últimos dias no país.

“A Prefeitura cumprindo seu papel de conscientizar as pessoas e lembrar essa data bem significativa para que a gente venha cuidar das nossas crianças. Ter carinho, ter atenção e ter o cuidado e fazer com que a gente possa evitar casos que estão ocorrendo em nível nacional de abusos, espancamentos e até de mortes que vem acontecendo de crianças e adolescentes. A gente não quer isso. A gente quer cuidar de nossas crianças, quer dar boa educação, saúde de qualidade, assistência e fazer com que a cidade seja referência”.

A coordenadora do CREAS, Laura Pollyanna, explicou como será desenvolvida a campanha no município e elencou os lugares que haverá as abordagens. A equipe do CREAS, almeja em parceria com Conselho Tutelar, Guarda Civil e Polícia Rodoviária, realizar rondas em casas de drinks, motéis, hotéis, bares e demais pontos estratégicos de prostituição, realização de live, divulgação da campanha em outdoor físico e ou eletrônico.

“Nós estamos com a programação intensa durante todo o mês de maio com abordagens sociais em vários estabelecimentos como bares, postos de combustíveis, cada de drinks, supermercados, praças, praça da convivência e mercados públicos no sentido de orientarmos e difundir a tão importante temática que é essa questão do combate ao abuso e exploração sexual contra a crianças e o adolescente”.

O dia 18 de maio foi instituído, pela Lei Federal nº 9.970/00 como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. A data foi escolhida por ser o dia da morte da menina Araceli Santos, vítima de sequestro, estupro e assassinato em 1973, em Vitória, Espírito Santo. A menina que tinha oito anos foi espancada, violentada e assassinada e os culpados pelo crime não foram punidos.

CRONOGRAMA DE AÇÕES

07.05.2021 - 09:00h

Abertura Oficial da Campanha – Divulgação da programação municipal a acontecer de forma híbrida, através dos meios de comunicação da Prefeitura de Mossoró.

Mesa de abertura será composta por: Prefeito; Secretária do Desenvolvimento Social, Presidente do COMDICA, Representantes dos conselhos tutelares, MP, CREAS E PSE.

Apresentação cultural – cordel – equipe do projeto histórias das história das historia Janaina - Secretária

Dorisangela Lima - RH

Euipe CREAS

Sec. De comunicação e cerimonial da PMM

Ger. Da PSE

07.05.2021 – Noite

A partir das 19h – ponto de encontro para saída será a sede do Conselho tutelar da 34º zona. Abordagem Social

Fixação de cartazes e orientação social sobre a importância da campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolesentes aos proprietários de bares da cidade, praça de convivência, memorial. Equipe Técnica do CREAS/SEAS

Conselho Tutelar,GCM

10.05.2021 – Diurno

Manhã – 09h

Tarde – 14h Participação dos profissionais da Assistência Social no Seminário 18 de Maio – O desafio de proteger a criança em tempos de pandemia. Comitê Rede de Cuidados

Comdica, MP

12.05.2021 – 14h Participação dos profissionais da Assistência Social Encontro setorial – Desafios intersetoriais para a implantação da lei da escuta protegida Comitê Rede de Cuidados

Comdica, MP

13.05.2021 – 14:30h Participação dos profissionais da Assistência Social no encontro setorial– atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Comitê Rede de Cuidados

Comdica, MP

15.05.2021 – Manhã

7:00H Abordagem Social -

Fixação de cartazes e orientação social sobre a importância da campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolesentes em mercados públicos, vuco vuco cobal e supermercados. Equipe técnica do CREAS, GCM e Conselhos Tutelares

18.05.2021 - Manhã Capacitação para profissionais da Assistência Social – As atribuições dos profissionais da Assistência Social frente aos casos de violência Comitê rede de cuidados - Comdica, MP, Psicólogo do CREAS – Elton, Ana Paula – MP e Conselheiro Tutelar

18.05.2021 – Tarde

14H Abordagem Social

Fixação de cartazes em UBS da zona urbana e rural do município, com proposito de promover orientação social sobre a importância da campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolesentes e meios de denúncia. Equipe técnica do CREAS – SEAS e GCM

Maio Divulgação em Mídia – TV, Rádio - DIA D

Detalhamento de ações voltadas ao 18 de Maio. SMDSJ

CREAS

18.05.2021

Horário a definir. Realização de live

Tema: Os impactos da violência sexual em crianças e adolescentes. Como DENUNCIAR? Equipe técnica do CREAS